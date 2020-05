Arquero de NYCFC, determinante en la velada de eMLS

Sean Johnson , arquero de New York City FC , fue la gran figura de la velada del domingo por la noche en el Torneo Especial de eMLS . El 'uno' del equipo celeste derrotó en una dramática definición a Fafa Picault de FC Dallas y se quedó con el pase a la siguiente ronda.

La buena tarea de Johnson comenzó en el primer turno, cuando el portero dejó prácticamente definido el enfrentamiento ante Aaron Long , defensor de New York Red Bulls .

New York Red Bulls 0 vs. New York City FC 3