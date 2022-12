Árbitros del PRO en los partidos finales de Qatar 2022

Elfath ha sido nominado en dos ocasiones al reconocimiento como Árbitro del Año en la MLS (2020, 2022). En esta Copa del Mundo Elfath ha sido árbitro principal de Croacia vs Jaón (octavos de final), Camerún vs Brasil (fase de grupos) y Portugal vs Ghana (fase de grupos).

Nesbitt (2020) y Parker (2015, 2017) ganaron el premio al Árbitro Asistente del Año; Nesbitt es parte de una lista de árbitros femeninos que por primera vez actúan en una Copa del Mundo masculina.