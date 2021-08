Interés de Andrea Pirlo por entrenar en Major League Soccer

Pirlo reconoció que mantiene su mirada en la liga norteamericana. “Veo a todos los equipos. Me encanta Nueva York -tenía un lugar allí antes de mudarme a Estados Unidos- pero me gusta todo de la MLS. Realmente disfruté mi tiempo allí. Me llevé bien con el club, con mis compañeros, el personal y mis entrenadores que tuve. Fue una gran experiencia de vida, una gran experiencia futbolística también. Dos de mis hijos nacieron en Estados Unidos, así que es algo que siempre llevaremos con nosotros. Para ellos es su casa. una parte de su vida. Son estadounidenses”.