Alejandro Pozuelo está "listo y preparado" para debutar con Inter Miami

En su primera intervención pública como jugador del conjunto 'rosanegro', Pozuelo se mostró extremadamente contento por su mudanza al club del sur de Florida. "Estoy feliz. Se me nota todo. Desde que he llegado he encontrado un equipo con un ambiente fantástico dentro del vestuario. Una ciudad muy latina, todo el mundo habla español, o sea que me he sentido muy como en casa. La adaptación ha sido muy rápida. Los compañeros me han recibido con los brazos abiertos y es de agradecer".