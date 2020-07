Yon de Luisa aclara que Tri no podrá contar con 'europeos' hasta octubre

Los meses de agosto y septiembre prácticamente están perdidos para la selección mexicana, aceptó el presidente de la Federación Mexicana de Futbo l, Yon de Luisa , pues aseguró que no habrá Fechas FIFA para Concacaf en esos meses.

“Vamos a estar revisando con Gerardo Martino cual es el plan a seguir para octubre . La FIFA no permitió ventana para Concacaf, solo para UEFA y Conmebol. Cualquier cosa que hagamos en los meses de agosto o septiembre deberán ser con los de Liga MX y no con los que están fuera del territorio nacional”, apuntó.

El directivo añadió que el Final Four de la Concacaf Nations League programado originalmente para junio aún no tiene fecha para realizarse, pero aseguró que "se va a llevar a cabo, esperamos la reunión de consejo que se llevará a cabo entre 7 y 14 día, ahí se revisará el calendario y una de esas cosas es la finalización del torneo”.

Dentro de los ajustes que se han hecho para compensar en 2021 todo lo que no se pudo jugar en 2020, han tomado en cuenta aprovechar al máximo el receso veraniego de las competencias locales: "en el caso europeo si se están abriendo la posibilidad de fechas triples, en otras confederaciones no tenemos esa posibilidad, pero se podrán ampliar. En junio de 2021 se puede hacer una doble en verano, con la posibilidad de jugar hasta cuatro partidos porque ya no estaríamos afectando a las ligas”.