Javier Aguirre le saca la 'amarilla' al 'Piojo' Alvarado

Javier Aguirre es un hombre de disciplina dentro y fuera de las canchas y como director técnico de la Selección Mexicana no le gustan las indisciplinas de sus futbolistas. Por esa razón habló con Roberto Alvarado al día siguiente que hizo accionar un petardo en la conferencia de prensa de Chivas.

"Hablé con Roberto porque nosotros creemos, yo me incluyo y la Federación tienen un plan 365, tenemos que ser seleccionados nacionales 24/7. Nuestra conducta fuera y dentro del terreno de juego debe ser ejemplar”, puntualizó Aguirre en conferencia de prensa.

El ‘Vasco’ agregó: “Soy muy escrupuloso, me fijo mucho cuando quitan a algún jugador que ya estuvo en la selección o que está ahora, cuando hace algún gesto o no saluda a algún compañero o le da la mano al entrenador y se lo señalo. Le llamé al otro día (a Alvarado) y le dije mi pensar como entrenador nacional a un jugador que estaba convocado a la selección, no estuve de acuerdo con su conducta y él lo sabe”.