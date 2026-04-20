México Un Tri con Cuauhtémoc Blanco y 'Bofo' Bautista, el sueño que cumplió Miguel Herrera El Piojo cumplió el sueño de Andrés Vaca y de muchos aficionados mexicanos en el juego de leyendas ante Brasil.

Video Miguel Herrera cumple sueño a Andrés Vaca: un Tri con Bofo y Cuauhtémoc

Miguel Herrera cumplió el sueño de Andrés Vaca y de muchos aficionados mexicanos en el partido de leyendas que disputaron México y Brasil en el Estadio Banorte.

Al término del juego, que el Tri ganó por 3-2, el ‘Piojo’ Herrera reveló que cumplió el deseo de Andrés Vaca: ver a Cuauhtémoc Blanco y a Adolfo ‘Bofo’ Bautista, ídolos de América y Chivas, en la cancha al mismo tiempo con la Selección Mexicana.

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“Vaca, cumplí tu sueño cabrón, cumplí tu sueño… su sueño era ver a Cuauhtémoc y al Bofo juntos en la cancha”, mencionó Herrera en entrevista con Gibrán Araige y Mauricio Ymay y ante la presencia de Ricardo Osorio y Gerardo Torrado.

“Terminamos (el partido) con cinco arriba, todos al ataque. Para que vean que mis equipos son ofensivos”, agregó el ‘Piojo’ Herrera entre risas.

Cuauhtémoc Blanco y ‘Bofo’ Bautista en el Mundial 2010

Tanto Cuauhtémoc Blanco como el ‘Bofo’ Bautista fueron convocados por Javier Aguirre al Mundial Sudáfrica 2010, sin embargo, no compartieron la cancha al mismo tiempo.

Cuauhtémoc jugó los tres partidos de la Fase de Grupos ante Sudáfrica, Francia y Uruguay, pero no jugó los Octavos de Final contra Argentina porque Aguirre optó por el Bofo, decisión que hasta la fecha le ha sido cuestionada por el rendimiento que tuvo el exjugador de Chivas jugando solo el primer tiempo.