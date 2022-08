'Tata' Martino reconoce que el tridente Tecatito-Raúl-Chucky no funcionó en el Tri

"Si escucho más a la Federación estaría complicado, lo que quiero decir es que lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, me parece muy injusta, si hubiese la posibilidad de hacer algo y que terminara el proceso lo hubiera hecho, pero no estuvo a mi alcance, era merecedor de terminar este ciclo con todos los que empezamos, no comparto una decisión de esta naturaleza a tres meses de una Copa del Mundo”, señaló el ‘Tata’ Martino.