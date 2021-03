“La evolución es constante, los médicos de Wolverhampton son bastante precavidos y no tenemos sus expectativas en cuanto a tiempos, ellos están conformes con la evolución, no sé si tenemos oportunidad de verlo en esta temporada y en función de eso evaluaremos si está para mitad de año. Creo que en este mes de marzo y el inicio de abril serán fundamentales para saber definitivamente los tiempos que él tendría para entrar a un campo de juego

"Olímpicos todos. Raúl si está se va a Olímpicos. No sé si va Raúl, ustedes me preguntaron por Raúl, Memo Ochoa… Si Jaime lo dispone, la prioridad es Olímpicos, ”, explicó el entrenador argentino en Línea de 4 de TUDN.

“Pero no significa que perdimos contacto con él, puede pasar que la prensa no sepa, pero no significa que no estemos en contacto con él, no para hablar todos los días, pero tampoco perdido o negado”, puntualizó.