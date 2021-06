“No, no hay ninguna decisión que eso suceda (discutir con Jaime Lozano por un delantero), hasta donde yo sé los dos tenemos que dar la lista el día de mañana, con lo cual eso es algo que revelaremos uno y otro muy pronto. En el caso de Pulido no hay posibilidad por el tipo de lesión que tiene, no hay ninguna posibilidad de que no esté en la competencia. Pulido estará apto para la competencia”, reveló en conferencia de prensa de cara al amistoso ante Panamá.