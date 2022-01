'Tata' Martino tiene perfilado un 80 por ciento de la lista para el Mundial de Qatar 2022

“Es lógico que después de tres años y faltando tan poco tiempo para la cita cumbre haya una base, si uno no arma una base, si uno no arma una selección de acuerdo a 23 momentos, pero sí puede haber uno o dos futbolistas que uno puede decir ‘estos chicos no pueden quedar fuera de una Copa del Mundo’ o eventualmente de una Eliminatoria, pero es cierto también que hay una base importante con condiciones lógicas que si estuvieron durante tres años no habría motivo para que no estén un año más”, comentó el estratega argentino.