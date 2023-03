Eduardo Fentanes dice convocatoria de Carlos Acevedo es un “justo premio”

“El bagaje y experiencia, considero que es un partido de vida real, altas, bajas, arrancones, enfrenones, todo me ha enseñado, pude arrancar muy chico esta carrera, hoy en día me encuentro en un momento de mi vida personal, futbolístico, madurez, más maduro de cuando era niño, hoy en día me encuentro más allá de lo que he vivió en esta carrera, un nivel de madurez y disfrutar esta responsabilidad que esta carrera no dura toda la vida”, contó a TUDN.