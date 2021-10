“He hablado mucho de eso, ahora sí que yo estoy muy contento en la Selección Mexicana desde el momento en que llegue y para mí es un orgullo es un honor el que pueda ser considerado y que me tomen en cuenta para para ambas selecciones, en verdad me llena mucho de orgullo, siempre lo dije que de que llegue a la Selección de México me han tratado muy bien, me han dado un trato a mim a mi familia espectacular, entonces ahorita estoy muy cómodo ahí y bueno ahora sí que lo del futuro yo se lo dejo a manos de Dios, pero hablando el presente estoy muy a gusto y pues ahí es donde donde estaré”, dijo Muñoz al Podcast Fútbol, with Grant Wahl.