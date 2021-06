“Es un orgullo, el Chicharito es un ejemplo a seguir, es uno de los mejores jugadores en la historia de México y que me apoye, me dé sus buenas vibras es un orgullo para mí. Me escribió por redes sociales, me mandó todo su apoyo y me deseó lo mejor”, dijo Funes Mori. De la misma forma lamentó la situación que atraviesa Raúl Alonso Jiménez, que no ha podido recuperarse para estar nuevamente en las canchas. “Lo que le pasó a Raúl es mala suerte, cosas que tiene el futbol, esperemos que se pueda recuperar pronto y volver, porque es un jugador muy importante para la Selección Mexicana”, añadió.