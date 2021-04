Pizarro agradece confianza del Tata: “Tenía cuatro meses sin jugar”

Rodolfo Pizarro reconoció que no tuvo un buen rendimiento con la selección mexicana en la gira europea ante Gales y Costa Rica, sin embargo, agradeció la confianza que le ha tenido Gerardo ‘Tata’ Martino por darle minutos, a pesar de que llevaba varios meses sin actividad.

“Fue complicado, tenía cuatro meses sin jugar, fue mi primer partido, no tuve partidos amistosos, obviamente complicado porque no tenía ritmo ni nada, pero al final bien, no pasa nada.

“El Tata siempre me hadado mucha confianza, incluso este partido me dijo que no esperaba que durara los 90 minutos o que hiciera algo extraordinario porque él sabía que tenía mucho tiempo inactivo. El Tata respalda a todos, le da oportunidad a todo mundo y eso es muy importante para nosotros”, comentó el jugador del Inter Miami en entrevista exclusiva para TUDN.

Sobre cómo se toma las críticas que recibe cuando juega para el Tri, el Joker mexicano dijo que “bien, yo sé que lo que hago bueno lo maximizan y lo que hago malo también, entonces es unas por otras”.

LIGA MX NO ES SUPERIOR A LA MLS

Pizarro, que se prepara para el debut del Inter Miami en la temporada 2021, negó que la Liga MX sea superior a la MLS y aseguró que cualquier equipo de la liga norteamericana le compite a cualquiera de la liga mexicana.

“No, yo creo que en los últimos años la MLS ha crecido muchísimo, los últimos tres años han tomado mucha fuerza. En la Concachampions me tocó jugar contra Toronto que nos pudo haber ganado y LAFC estuvo a punto de ganarle a Tigres, entonces creo que esos partidos ya no es fácil ganarle a un equipo de la MLS como lo era muchos años atrás. Yo creo que se ha equiparado, no sé si está el mismo nivel, pero cualquier equipo de la MLS le compite a cualquiera de la Liga MX”, sentenció.

A pesar de la evolución que ha tenido la MLS, en los planes de Pizarro está el volver a la Liga MX “tarde o temprano”, sin embargo, no vestiría las camisetas de América y Tigres porque “no me gusta el amarillo”, refiriéndose a su historia con Chivas y Rayados.

Inter Miami y Rodolfo Pizarro enfrentarán a LA Galaxy del ‘Chicharito’ Hernández y Jonathan dos Santos el próximo domingo 18 de abril a las 15:00 horas ET en el inicio de la MLS 2021.