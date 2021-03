Ricardo La Volpe señala que Lainez debió irse al Ajax

“Para mí se equivoca que va a un equipo que lo pone como un cuarto volante por afuera. En el tiempo que yo lo trabajé, él nunca jugó ahí. No sé si tiene el oficio y si no va a tener que aprender. Pero el puesto, en donde juega Diego (Lainez), es un segunda punta. Es un jugador como Messi, más libre, chiquitito, hábil, buen pasador, buena definición”, sentenció.

Cuando emigró Lainez a Europa en el 2019 , dijo La Volpe que no pudo tener mucha comunicación el canterano de las Águilas, luego de que no estaba a cargo del equipo, sin embargo, explicó que uno de los equipos que pudo reforzarlo es el Ajax, donde hubiese tenido más proyección.

“Yo no pude hablar con él, y no me metí porque estaba América y yo había salido del América, pero yo creo que él tenía que haber ido al Ajax, a Holanda. Allá estaban los dos equipos, quizá pagaban menos, pero él tenía que haber ido a donde es, un equipo más formador, que juega más vistoso, que a un equipo que busca estar dentro de los equipos que pueden entrar en la UEFA y ese es el Betis”, apuntó en el canal de Youtube ‘Ídolos’.