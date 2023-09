Ricardo Cadena sorprende con primera convocatoria en Selección Mexicana Sub-23

Cadena citó a 22 jugadores para los dos partidos amistosos que tendrá el Tri Sub-23 ante Colombia. El primero el sábado 9 de septiembre (6 pm centro de México, 8 pm ET) en el Estadio Tlahuicole de Tlaxcala y el segundo el martes 12 de septiembre en el CAR (10 am centro de México, 12 pm ET).