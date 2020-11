Raúl Jiménez se ve como el líder de la selección mexicana rumbo a Qatar 2022

"Creo que desde que empezó el proceso lo he intentado de cierta manera, no soy alguien que hable mucho en el vestidor, pero sé que hay momentos para hacerlo, mano a mano con alguno o en grupo o de diferentes formas, hay que seguirlo puliendo para llegar a hacerlo bien. Exactamente, uno tiene que hacerse, ser respetado o hacerte de ese lugar para guiar a las generaciones nuevas que vienen con la misma intención".

"Estoy contento, tranquilo, sereno al saber que lo he ganado en base a esfuerzo, trabajo. Llevo ocho años viniendo a la selección a todas las concentraciones, torneos y es a base de estar ahí, mostrarme en mi equipo para que los llamados sigan siendo constantes y enfocarme en lo que me toca".

De igual forma añadió que no se siente en ventaja con otros delanteros, pero sí "con la capacidad, pero no me tengo que confiar ni sentir aventajado porque es cuando caes en la zona de confort y empiezan ahí los problemas o que no te salen las cosas. Saber que lo que puedo lograr está en mi, en mi club, en mi selección, haciendo goles, generando oportunidades, dando asistencias y está en mi".