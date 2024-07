“Todo lo que aplaudo de la decisión y la considero sensata. Igual cuestiono el hecho de que no viva en México, según la información que ha surgido. Aunque no existe el día a día, porque en selección no es así, sí creo que su presencia en México se vuelve fundamental para sensibilizar al futbolista, visitar a los clubes, habla con los jugadores. Todo eso es muy importante. El tema es que el 80% de los que va a elegir el Vasco y él, van a estar en el futbol nacional”, afirmó Puente.

RAFA MÁRQUEZ, UN LÍDER DISTINTO

“Rafa ha sido un líder por imitación, según me dicen quienes han compartido vestidor como tú. No es alguien que arengue o pegue gritos”, apuntó Javier González, a lo que Francisco Fonseca respondió: “Te lo puedo decir. Es por su jerarquía, no por lo que dice. Por lo que es. Claro que habla, pero no es aquel (caudillo). Con su ejemplo simplemente Rafa, lo sigues”, señaló Kikín.