Rafa Puente revienta a los responsables del Tri por manosear a la selección

La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la salida de Jaime Lozano como director técnico del Tri y las opiniones no se hicieron esperar. Rafael Puente del Río explotó contra los responsables de la selección nacional por la manera en qué han manejado al proceso rumbo al Mundial de 2026.

“Yo estoy consternado, indignado, asqueado y arrepentido de haber levantado la mano para intentar apoyar a este proyecto. Porque lo he hecho varias ocasiones y definitivamente no me interesaría hacerlo.

Durante el programa ‘Línea de 4’, el analista de TUDN no se guardó nada y reventó a quiénes operan en Selección Mexicana por su falta de capacidad y sus formas, luego del comunicado que publicó la FMF sobre el final de ciclo del entrenador tricolor.

“Amo al futbol, amo a mi país. Pero creo que hoy el futbol está en manos de personas que no merecen tener esa magnitud de responsabilidad en sus manos. Porque tú puedes tomar decisiones, estar de acuerdo o no, pero el manoseo que se dio en todo este proceso es lamentable, es precario, es tercermundista y demás calificativos que le queramos poner. Es una pena, es una vergüenza”, declaró.

Puente del Río reconoció la integridad del estratega por dar un paso al costado de la selección, aunque puntualizó que perdería esa admiración si Jimmy Lozano accedió a que los directivos condicionaran el llamado o no de los seleccionados.

“Yo le quiero profesar un respeto y admiración a Jaime por tener la dignidad intacta y decir: 'Saben qué, no me van a manosear así, yo me hago a un lado'. Ojo, esto se puede desvanecer, y entro a la especulación porque no me consta, pero todo parece indicar que sí, si permitió como entrenador que le metieran mano a la convocatoria.

“Si Jaime prescindió de futbolistas por imposición y no por convencimiento, ese respeto y esa admiración se diluye y la pierdo, porque no te lo puedes permitir como entrenador”, añadió.

Al extender su comentario, el analista se le fue a la yugular a los dirigentes por no ser congruentes entre palabras y acciones, basándose en lo que dice el comunicado sobre el adiós de Jaime Lozano.

“En el área de los directivos, de entrada ¿para qué contratas a un entrenador si no estás convencido de él y de quién lo acompaña? 'Desde el principio se le pidió que reforzara su cuerpo técnico con alguien de experiencia'. Después, 'Quédate si vamos a semifinales de Copa América'. 'Bueno no, mejor te pongo a un auxiliar'… Es un manoseo que la Selección Mexicana no merece.

“Si el futbol está en manos de personas que operan de esta forma, no me interesa ayudar, con la pena. A partir de hechos que son inadmisibles, incomprensibles, lamentables, ridículos. La verdad a mí sí me da coraje”, sentenció Rafa Puente.