Rafa Márquez reveló quién es su gallo para ser el líder del Tri

“Creo que estamos en un estancamiento en el cual no hemos progresado, no hemos tenido quizás el nivel que debería tener una Selección o un futbol mexicano, por distintas cuestiones, por ejemplo, los procesos que tienen los chicos, hay ciertos baches en los cuales se cortan a veces sus procesos, o al menos los que tienen mucha calidad se saltan esos baches pero hay otros a los que que no les dan continuidad para poderlos formar y tratar de tener más competencia o más nivel, mejores jugadores, no es nada más una situación, son varias que no dejan que el futbol mexicano no crezca como debería”, sentenció el también entrenador.