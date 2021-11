Rafa Márquez revela por qué hubo 'pique' con Messi y regaño incluido

"Le daban la pelota (a Messi) y empezaba a burlar a uno y a otro, llegaba a la portería y no hacía gol, entonces ya sabes que a mí no me gusta perder ni en las canicas, regañé a Leo porque no pasaba la pelota y no anotaba, se enfadó, empezamos a discutir, Pep entra y calla a Leo, y la bronca se acabó", cuenta el 'Káiser' con una sonrisa.