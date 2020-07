Rafa Márquez, exfutbolista, aceptó este jueves que sí tocó a Arjen Robben en el partido contra Holanda del Mundial Brasil 2014 que originó el penal con el que México quedó fuera en los Octavos de Final de la justa.

En entrevista para Marca Claro, Márquez señaló que mucho tuvo que ver la actuación que hizo Robben para el árbitro marcara finalmente el penal contra la selección mexicana en Fortaleza.

"Yo acepto el error porque al final fue penal porque lo marcaron. Son cuestiones de milésimas de segundos, cuando se va al centro yo intenté tratar de robarle ese balón. Hay un ligero toque y la actuación, que exageró quizá más ese toque y provocó el penal. No sé (VAR) porque ya actualmente el toque ya da penal, no hay que dar tantas vueltas de que fue penal o no, al final lo marcó el árbitro y fue penal".

Sin embargo, el pasado 28 de marzo en un Instagram Live con Arturo Elías Ayub, el propio Rafa Márquez había recalcado que no era penal la acción contra Robben.

"Me pones en aprietos. No fue penal, obviamente hubo algún roce, si existiera el VAR no lo hubieran pitado; son sensaciones muy tristes, teníamos una gran oportunidad, el fútbol es así, a veces aciertas, pero el ser humano así aprende".

Márquez también tuvo palabras sobre la realidad que vive el Barcelona, club en el que jugó desde 2003 hasta el 2010, sobre todo por lo acontecido en los últimos encuentros de LaLiga.

"No veo cómodos a los jugadores, no se siente esa atmósfera de disfrutar el futbol, han habido problemas dentro del grupo, aunque no tengo certeza en ese sentido LaLiga está complicada, el Real Madrid no creo que falle en los partidos que restan. Le queda la Champions, pero primero debe arreglar los problemas internos".

