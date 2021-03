Crescencio Álvarez, padre del futbolista, charló con TUDN y señaló que "son decisiones muy difíciles porque las federaciones me lo están, entre comillas, traumando porque le llama uno, le llama el otro, le llaman los dos al mismo tiempo. En la prelista del Preolímpico lo llamaron, luego Estados Unidos también lo puso y luego lo sacó de la lista y por ahí en las redes sociales tiraron un mensaje de ' ahí se lo dejamos, a ver si lo llaman ', pero nosotros juegue donde juegue lo vamos a apoyar, ya sea en México o en Estados Unidos , la decisión es de él, no quiero que el día de mañana mi hijo diga 'por culpa de mi papá yo estoy aquí', él ya es un adulto", sentenció

"Los sueños a veces su cumplen y él está cumpliendo un sueño grande, él está con monstruos, son jugadores consagrados, de jerarquía, que están en Europa y gracias a Dios él está feliz; que disfrute esto y nos haga disfrutar a nosotros, ojalá, tocamos madera para que juegue porque así como hay gente buena, hay gente mala que me lo está atacando y que está hablando pestes de él pero nosotros ya nos enseñamos a no leer mensajes, no contestar nada para no inmiscuirnos en cosas que no nos interesa", dijo.