Orbelín no renuncia a jugar en Europa: "No hay planes de moverme a otro equipo"

"Lo dejo más por la experiencia, me ha tocado en mi anterior equipo estar jugando y ahora no, le veo lo productivo de que el día de mañana que esté jugando y vea del otro lado diga que tengo que aprender, dar mucho más de mi, prepararme física y mentalmente, me ha tocado estar de este lado, sigue mi carrera y preparándome por si el entrenador me pide, estar ahí".