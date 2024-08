En palabras exclusivas para Karina 'Chapis' Herrera de TUDN , el mediocampista de Chivas no olvida la jerarquía de una persona como Rafa Márquez en México.

"Con Rafa va a haber mucho nervio, si al final me toca ir, un tipo que yo le tengo mucha admiración por lo que fue y por lo que hizo. Con Javier que tiene una trayectoria muy buena en Europa y la parte importante que nos puede ayudar a nosotros para mejorar también, ver qué puedes aprender de él, qué es lo que él ve allá que no se hace aquí a lo mejor, en cierta parte muy motivado porque es un buen cuerpo técnico".

NENE NO VE NECESARIO UN CAMBIO GENERACIONAL

"Espero no se tome mal lo que yo piense, pero en mi humilde opinión, creo que no importa si es uno chico, uno más grande, uno de más experiencia, uno de 27, 28 años, la verdad en ese yo no le doy el enfoque, yo creo que el enfoque sería en quién está mejor en su momento en esa posición o en cada posición para que pueda representar a México como se merece.