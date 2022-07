Ambriz reconoce mal momento del Tri: "Hay una crisis futbolística en todos los niveles"

“Pero también no voy a escudar o no voy a tapar que se está viviendo una pequeña crisis futbolística en todos los niveles, llámese por culpa de los entrenadores que no preparamos bien a los jugadores, llámese porque dentro de la comisión de la selección no se están tomando buenas decisiones, llámese que el jugador se está acomodando y no quiere venir a la selección, no quiere participar”, sentenció en entrevista para Línea de 4, de TUDN.