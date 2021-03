El 'Piojo' no tuvo más que elogios para Giovani, a quien lo considera un gran futbolista que le llena el ojo. Es tal su gusto por el mexicano de sangre brasileña que Miguel Herrera no dudaría en llevarse a Dos Santos si algún día dirigiera en Europa.

"Nunca he tenido una diferencia con Gio, no dejaré de estar pendiente, o de decir lo que pienso, a mi me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico".