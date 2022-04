Miguel Herrera felicita al Tri por pase a Qatar 2022, pero dice que no hablará más del tema

"Es la última vez que voy a hablar del tema, no voy a volver a tocar el tema de la Selección de México, porque no me incumbe, no me candidateo en ningún momento, me da muchísimo gusto porque soy mexicano, si hay alguien que le va a México en el futbol soy yo, me dio muchísimo gusto la calificación de Mexico empatado en primer lugar, se hablaba de una mala eliminatoria y no es cierto, siempre lo dije se ha hecho un buen trabajo, felicitar a los muchachos que participaron en este proceso que ha llevado al técnico y a su cuerpo técnico y por supuesto a la Federación Mexicana por este logro tan importante que ha conseguido México, que es calificar a un Mundial", dijo Herrera este sábado en conferencia de prensa.