"Muy grande (la ilusión por jugar Olímpicos) porque he podido disfrutar Copa América, Copa Oro, Mundiales, Confederaciones, Juegos Olímpicos pero no los pude jugar, es un logro más de mi carrera, pero no quiero solo jugar y estamos ilusionados en traer una medalla para México y vamos a luchar por ella", dijo el guardameta del América tras la victoria del Tricolor sobre Panamá.