“Raúl Jiménez tuvo una lesión terrible en 2020, estuvo a punto de perder la vida, después de la lesión le costó mucho trabajo recuperarse, no tenía su nivel”.

“¿Sabes cuantas llamadas tenía Raúl Jiménez del futbol mexicano? Y dijo, o me quedo a jugar en la Liga Premier, soy delantero de la Liga Premier”.

“De China, le ofrecieron un dineral y Raúl ha tenido claro su sueño, por eso me cuesta tanto entender cuando se le critica despiadadamente. Es un tipo que ha hecho lo que el común de los nuestros, no se atrevieron ni al uno por ciento hacer”.

El cambio notorio en los juegos de México en Puebla y Guadalajara.

“Creo que confirmamos la teoría en solamente cuatro días, que México necesita a toda costa de exportar más futbolistas, de formar mejor para que vayan a competir en la élite para después en selección, poder jugar al tú por tú con la élite, quedó más que claro con lo de Raúl Jiménez, el momento que atraviesa, la confianza que tiene y eso que está en el Fulham de la primer, que no es de los mejores equipos, pero a eso tenemos que aspirar para que realmente México juegue con personalidad, juegue con talento, hoy no te no te suficiente correr, meter, hoy necesitas jugar”.