"Tengo la ilusión de jugar otro Mundial y la comparto con el cuerpo técnico que nos ha dado esa seguridad y confianza, y al final del día no es por un partido que juegues bien o mal, es un proceso, son torneos y estoy en una gran edad para llegar a otro Mundial y estamos preparándonos para hacerlo de buena manera junto con mis compañeros".

"Si no arrancamos los torneos con esa ilusión, mejor no hay que competir, uno tiene que ilusionarse, soñar, visualizar los objetivos y luego vemos hasta dónde nos alcanza, pero uno va con la idea de llegar al último día. Ve la selección que tenemos el día de hoy, no existe selección A o B u Olímpica, somos México y tenemos que representar con orgullo y dignidad frente al rival que nos toque".