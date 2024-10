De cara al encuentro amistoso entre la Selección Mexicana y la de Estados Unidos , en el programa de Línea Tricolor, luego de que Oswaldo Sánchez expresara su sentir sobre Javier Aguirre al que no le gusta perder ante el cuadro de las barras y las estrellas, Marcelo Balboa, quien se rió durante los comentarios del portero, dejó en claro que una derrota no sería muy serio para México.

"Mañana no importa, pero (Javier Aguirre) quiere ganar y no es desquitarse, pero sí es un tema de decir al fin pude ganarle a estos carajos, que a Marcelo le de risa lo entiendo , él está tranquilo", comentó el ex portero del Tricolor.

"Entiendo porque nosotros sentimos lo mismo, odiamos perder. No pasa nada tampoco a México (si pierde), la cosa importante es un torneo, tiene que ganar algo, le tiene que demostrar a la afición que puede ganar un torneo, no Copa Oro, un Nations League contra Estados Unidos en la Final, eso es lo que quiere ver la gente, que México le puede ganar a Estados Unidos con esa presión".

"Cuando empiezas un proyecto no empiezas al 100 por ciento, empiezas despacito y sigues creciendo, el equipo está creciendo, si pierde mañana es un paso nada más, y no es un paso para atrás (replicó a Kikín), si juegan bien mañana hay algo positivo, tiene que entender que es un proyecto".

"La gente debe de entender que es un proyecto, en Estados Unidos empezamos el proceso en 2018 y no ganamos hasta 2020, esta es la primera vez que está pasando a la gente nuestra y a tu selección es la primera vez, no entienden cómo tiene que actuar porque no saben, esto no es algo normal para los mexicanos. Tienen jugadores, tienen un técnico en el proceso y tienen que seguir en el proceso, si ganas o pierdes, tienes que seguir en el proceso de Aguirre".