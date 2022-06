El 'Mando mexicano': el aficionado del Tricolor que ayuda a niños con cáncer

“En una plática con mi hija la más pequeña, estábamos viendo unos comerciales que pasan de niños que están pasando enfermedades y a mi hija le nace decir 'si yo fuera millonaria, le donaría mi dinero a niños con cáncer', yo no soy millonario, pero lo primero que vi fue el casco, ya lo tenía lleno de firmas, y dije 'qué padre sería poderle regarle a un niño esa experiencia a un niño', que no pueden salir, no han podido hacer nada durante todo este tiempo, y regalarle una sonrisa porque les gusta el futbol, les gusta la Selección, pero no pueden ir a los partidos, de esa forma dije, de ahí nace", dijo Vale.