Justino Compeán , expresamente de la Federación Mexicana de Futbol , fue el invitado de lujo en el podcast ‘La Pelota al que Sabe’ de TUDN y ahí relató la forma como Chuck Blazer, ex Secretario General de la Concacaf, tenía “secuestrado” a México para no dejarlo competir en torneos distintos al área.

“Recordarás a Chuck Blazer … yo sí me le fui a la yugular porque él sí nos tenía secuestrados . Con él íbamos a la Copa América con la Sub-23 más 3 refuerzos de la mayor y era mi gran pelito porque no podemos ir a jugar a la Copa América con ese equipo, pero como nosotros jugábamos 2 Copas de oro, es el ingreso que tiene la Concacaf y México es lo más importante para la Concacaf

“Creo que por la inversión que se tiene que hacer y los partidos que vamos a tener, es un éxito para México . Es hacer más con menos, mucho menos porque la inversión que vamos a hacer es mínima y vamos a tener un gran mundial en México. No estamos para hacer inversiones fueres en México, hay cosas mucho más importantes y más ahora con este problema de la pandemia”, resaltó el exdirectivo.

“La Copa América Centenario se dio cuando hubo muchos problemas por el FIFA Gate y estuvo a punto de cancelarse. Aquí le tengo que reconocer, porque si no es por Juan Carlos Rodríguez, no se hubiera logrado, él tomó un avión, fue a Paraguay y arregla todo, el cambio de empresa porque ya estaba vetada la que originalmente iba a hacer el evento en Estados Unidos y los gringos no querían nada con ella”, concluyó.