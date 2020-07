Jugar en Europa es uno de los más grandes sueños de diversos futbolistas; sin embargo, para Omar Bravo fue el camino para no brillar con la selección mexicana .

"Perdí el ritmo al no tener minutos en Europa; me costó un poco regresar a mi nivel, porque cuando ya me sentía en mi mejor performance, ya era un poco tarde, ya la delegación que fue a Sudáfrica estaba ya en su pretemporada de cara al Mundial", recordó.