"No, no tiene nada que ver lo anterior, ni ahora, son situaciones completamente distintas, nosotros tenemos que ocupar y preocupar por lo que estamos dejando de hacer, no es que el estadio pese o no pese, son detalles que debemos mejorar para ganar los partidos, pero debemos seguir con la mentalidad positiva para sacarlos adelante", dijo en charla con TUDN.