Jorge Campos sentencia que al jugador del Tri le falta pasión

"Tenía que hacer comerciales, juegos de estrellas, viajaba mucho", comenta Campos entre risas. "Pero eso me ayudó en los momentos difíciles, todos pasamos por momentos así, no es fácil, sobre todo en la portería, como delantero a veces la metes, a veces no, pero el portero no. Nos fue mal en muchos momentos, pero de ahí crecí en lo mental y en los futbolístico".

"Cuando no entrenas llega un momento que las lesiones llegan, el dolor de rodillas, de manos no porque nunca las ponía. Pero disfruté mucho. Yo no entrenaba en la portería, pero lo hacía de delantero, centros, remates, el gol que metí contra Cruz Azul, me puse a rematar toda la semana y dije ‘la voy a meter’ y eso es lo que hacía, no entrenaba en la posición de portero. Estaba muy fácil", reconoce entre risas fiel a su estilo.