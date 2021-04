"Significa muchísimo, ni yo me la creía. Hablaba con mi familia y decía 'estando cinco meses sin jugar y me vuelve a llamar, eso quiere decir muchísimo'. Quiere decir que tiene muchísima confianza en mí, estoy agradecido por esa confianza, siento que ahora mismo me falta ritmo para estar al cien por ciento, pero he sufrido muchísimo, tú sabes, toda mi carrera en la Selección, he sufrido muchísimo, he estado entre que sí que no, convocatorias que al final no pude venir, Mundiales que me he perdido, pero gracias a Dios ahora mismo puedo tener esa consistencia en la Selección.