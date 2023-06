Johan Vásquez expresó su molestia por la falta de minutos en la Selección Mexicana

“No pedir, pero sí hablarlo, que se pongan en mi situación, contarles cómo he pasado los últimos dos años con los descensos, el idioma, la liga, voy a reportar con el Genoa porque no sé si me voy quedar ahí y llegar tarde para no quedarme sería difícil, soy padre y me gustaría un poco de tranquilidad pero me gustaría seguir compitiendo, seguir en Europa y seguir viniendo a la selección, pero me gustaría que me comprendieran un poco”, dijo en zona mixta tras el duelo ante Panamá.