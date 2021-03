JJ Macías le abre la puerta a Rogelio Funes Mori en el Tri

No es un secreto que José Juan Macías es visto actualmente como el futuro en la delantera de la Selección Mexicana ; sin embargo, el goleador de las Chivas no rehuye a la competencia inculso cuando uno de los rivales sea Rogelio Funes Mori , delantero argentino que tiene posibilidades de representar a México y a quien JJ le abre las puertas como a todo aquél que llegue para mejorar al equipo.

"Me siento bien, me siento pleno, tengo todavía muchísimo por dar; me gusta disfrutar el momento. No me siento en mi techo, estoy lejos todavía, pero estoy en un gran momento".