Antonio Carlos Santos , exfutbolista de equipos como América y Veracruz , dejó en claro que él no considera que Jaime Lozano sea director técnico de la Selección Mexicana , ya que él no tiene el suficiente historial para llegar a este logro.

"Yo digo, todos pueden tener su oportunidad, pero insisto, para ser DT de selección, debes tener un palmarés importante, que conozca de futbol. Jimmy fue un bomberazo, sale un resultado en el área y todo mundo se hace fenómeno, Jimmy me cae bien, poca madre, es sensato, llega bien, pero venía pasando en el Querétaro, no le fue bien, ¿medalla de bronce, qué? Jardine ha tenido esa fortuna, pero Jimmy Lozano no tenía el palmarés para ser el DT.