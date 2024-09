Bajo las órdenes de Jaime Lozano, en el verano pasado, Jesús Gallardo no tuvo la oportunidad de vestir la playera de la Selección Mexicana . Situación que aprovechó para disfrutar más a su familia y concentrarse en los planes de su nuevo equipo, el Toluca, tras dejar a Monterrey donde su rendimiento no fue el óptimo.

“Estoy muy feliz (por llegar a 100 partidos con la selección) si se da esa marca, me sentiré orgulloso de lo que he logrado, a pesar de los altibajos que he tenido siempre me he mantenido y los técnicos han confiado en mí, representar a México es lo mejor para un futbolista nacional”, señala el lateral.