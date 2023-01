Chicharito revela que le dolió más la eliminación de México que no ir a Qatar 2022

“No lo sé, siempre que me han preguntado he respondido que no lo sé, depende de muchísimos factores, depende de mi vida, siempre lo voy q responder, que espero que la gente que de verdad ama a Chivas como yo también lo amo a Chivas, que no se me juzgue a mí por si estoy o no estoy, aquí la cuestión es que yo le di mi vida a Chivas, crecí en Chivas.