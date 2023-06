Jaime Lozano es técnico interino de la Selección Mexicana para Copa Oro 2023

“A los dueños de los equipos con los que he tenido reuniones personales las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante: sé de su entusiasmo, de su inversión para que el futbol en México sea posible, pero eso ya no es suficiente, el futbol es más que un negocio, es un patrimonio que también le pertenece a la afición y todos le hemos fallado. No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo.