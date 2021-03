"No me siento en desventaja con nadie, ni de mis antecesores que han hecho un gran trabajo, ni de los que voy a enfrentar. Llevo 10 años prestándome para este momento, ya he dirigido otras categorías. Me siento arropado por mi cuerpo técnico y la Federación. Me siento ilusionado y con ganas de que todo esto empiece”, agregó.