“Creo que fue un partido donde tuvimos que hacer uso de toda la banca, tratamos de platicar lo más posible, en Toulon nos quedamos fuera en penales, igual en Panamericanos, hoy de nuevo, nuestra experiencia es qué hay que practicar, a mi me tocó ser tirador oficial cuando jugador pero no por eso quieres tirarlo, siempre pregunto y todos querían tirar, el mudo casi es infalible siempre me da mucha pena porque es su cumpleaños y le prometimos una victoria pero es fútbol, Johan metió en el preolímpico y hoy falló, no es su culpa, es fútbol, los mejores del mundo han fallado y siempre habrá chance de fallar mientras no te pares de frente y tengas el coraje para tirar”, apuntó Lozano.