Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana Sub-23, dijo que no convocó a Alexis Vega en el último microciclo porque tiene miedo de lesionarse y lo que necesita es a “gente que dé la vida” en el Preolímpico, donde lucharán por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“En este microciclo sí tuvo que ver mucho lo que él declaró. Yo hablé por teléfono con él a unas semanas de sus declaraciones y tenemos muy buena comunicación, me hizo saber sus puntos. A mí la declaración lo que me salta es que él tiene miedo a lastimarse porque se ha lastimado en dos ocasiones muy importantes en su carrera, es normal, pero en este momento necesitamos a gente que dé la vida, no una lesión, por decirlo de alguna manera.

“Lo entiendo, lo comprendo, pero él tiene que limpiar un poquito su cabeza, saber que una lesión puede pasar en cualquier momento, y a mí me parece que si piensas tanto en lesiones te vas a seguir lastimando. Eso lo hablamos. Otro punto de Alexis es que su forma y su sentir, lo respeto, pero no lo comparto, se lo dije también. Yo no creo que juntándonos un día o dos días antes vayamos a competir contra cualquier equipo. Necesitamos estar muy unidos, muy claros en lo que queremos hacer y por ese caso Alexis, en esta última concentración, no pudo estar con nosotros”, comentó el seleccionador en exclusiva para TUDN.

A pesar de ello, Lozano aseguró que Vega tiene las puertas abiertas en la selección.

“Tiene que sumar minutos y hacer lo que mejor hace que es jugar al futbol. Al final él nunca dice ‘nunca quiero ir a un Preolímpico ni Juegos Olímpicos’, él lo que dice son esos puntos: las lesiones y él cree que se conocen todos bien y a lo mejor no hay la necesidad de entrenar.

“Eso está hablado, él me dijo que tiene toda la intensión e ilusión de estar en el Preolímpico porque es de Guadalajara, porque está jugando ahí, porque es uno de los objetivos más importantes que tiene desde el año pasado, entonces él tiene que tener buenas participaciones que sin duda comunicación con él y con Alan Mozo estamos teniendo constantemente”, indicó.

Respecto a la exclusión de Alan Mozo en el último microciclo, Lozano señaló que no puede premiarlo después de ser captado en un restaurante con amigos e ingiriendo bebidas alcohólicas.

“A grandes rasgos es esto, no puedo premiar a un jugador que es sancionado por su club y la Liga, sobre todo en esta época y cuando todos somos figuras públicas y debemos de dar un ejemplo y ser coherentes con lo que decimos y nuestros actos. No tiene la puerta cerrada, pero no puedo premiar a un jugador que ha hecho una indisciplina en su club”, explicó.

Lozano confesó que su lista final para el Preolímpico está a un 85-90 por ciento, y admitió que sí han cambiado algunos nombres de la que ya tenía en mente el año pasado, cuando aún no se postergaba el torneo de la Concacaf.

“Aún no tengo la fecha exacta cuando la tengo que presentar, pero un 85-90 por ciento está definida, obviamente hay que esperar estos últimos partidos. Probablemente tengamos una última concentración previa al Preolímpico, entonces son pocos puestos que quedan abiertos”, reveló.