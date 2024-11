Hugo Sánchez reconoce que no tiene tanta ilusión de regresar a la Selección Mexicana. “Pedí tres etapas, tres mundiales para comprometerme que era capaz de guiar a la selección para ser campeona del mundo. Me quemaron dándome una selección olímpica que no me correspondía”, señala el Pentapichichi.

El exdirector técnico de Pumas destaca que espera que no quemen a Rafa Márquez. “Javier ya estuvo en dos mundiales y no hubo gran cosa. Le están dando una tercera oportunidad y eso entristece mucho a alguien que tiene muchísima ilusión, pero esta ilusión se ha diluido, porque realmente no tenemos los dirigentes que el futbol mexicano merece", agrega Hugo.

“No me corresponde darle un consejo a Aguirre tiene mucha experiencia es el mejor entrenador que ha tenido México y ahora mismo lo considero el mejor y aceptó ese regreso por amiguismo, porque la ‘Bomba’ y él son buenos amigos y hay un buen contrato, pero creo había otras opciones más llamativas e interesantes”.

HUGO DISPUESTO A SACAR DE LA CRISIS AL FUTBOL MEXICANO

El exfutbolista admite que no se pasa por un gran momento futbolístico, no solo a nivel selección sino también en la Liga en donde son pocos los mexicanos que tienen espacio o plaza para mostrarse. “El exceso de extranjeros no da cabida a jóvenes mexicanos y ahí es donde los dirigentes deben de cambiar el rumbo, para regresar a cómo estaba funcionando”.

“Tuve hace tiempo una entrevista con mi televisora y tuve un acercamiento para pasarle unos tips que me encantaría que México, los directivos y la Federación copien a los de LaLiga y Federación de España y de Inglaterra. Nosotros estamos listos para servir al futbol mexicano, estamos dispuestos a contribuir y colaborar para ser embajadores del futbol mexicano”, añade.

Finalmente señala: “Nos está haciendo falta mucho liderazgo en México, no nada más en futbol y en el deporte, sino en todos los puestos importantes que México tiene, falta liderazgo y no tenemos muchos líderes en México lamentablemente como sí pasaba en otras situaciones”

