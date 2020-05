El defensa Héctor Moreno reconoció falta de profesionalismo de algunos jugadores mexicanos, lo que les ha impedido dar el gran paso y, también, se refirió a la famosa fiesta previa al Mundial Rusia 2018 de la Selección Mexicana.

En exclusiva para TUDN, el actual zaguero del Al-Gharafa recordó ese episodio previo a la Copa del Mundo hace casi dos años y reconoció que si bien hay ocasiones en las que todo se exagera, los jugadores del Tri también han fallado en mantener la concentración limpia de anomalías e, incluso, se boicotea con acciones que se realizan por "inocencia o estupidez".

"En esa fiesta de antes de viajar (al Mundial de Rusia 2018), el cumpleaños de Javier (Hernádez), a lo mejor si vuelves atrás no lo haces, no hicimos nada malo, pero ante los ojos y escrutinio público se va a ver mal, se van a inventar cosas como sucedió, entonces mejor evitar ese tipo de cosas. Desde la inocencia o la estupidez, no sé cuál pueda ser la palabra, piensas que no estabas haciendo daño a nadie, nosotros somos los principales personajes que no queremos vivir ese tipo de situaciones. Todo lo que se puede generar alrededor sí que afecta, es difícil prepararte y sabiendo que el entorno va a ser así, sí deberíamos evitarlo”, manifestó.

Como campeón del mundo a nivel Sub-17 en Perú 2005, Moreno afirma que los procesos juveniles no trascienden en parte por falta de oportunidades pero también dijo que los propios jugadores tienen su parte de la responsabilidad.

“Son culpas repartidas, tanto de futbolistas que no entendemos o entendemos tarde lo que significa la profesión, que te brinda muchísimos beneficios pero convertirte en futbolista las 24 horas del día es fundamental para que tu nivel sea óptimo, la mayor parte de mi carrera he sido extranjero entonces no estoy en contra de que haya extranjeros en mi país pero debe haber un mayor filtro sobre quién llega, tienes que ser el doble o el triple de la gente local, eso exigiría para que se pudiera competir para que crezca la exigencia y haya oportunidades a la gente joven.

“No es solamente decir que faltan oportunidades, es decir quizás que no las hay ya que los jugadores no son profesionales, me gustaría equivocarme y decir que todos lo son, pero no algunos no se cuidan y no trabajan”, agregó.

DIEGO LAINEZ DEBE TENER PACIENCIA

Al respecto, también mencionó que Diego Lainez debe tener paciencia, aunque también "le falta algo" y que puede mejorar con el tiempo.

“En cualquier lado y cualquier nacionalidad lo sufren, desafortunadamente en México son tan poquitos que están en Europa que por eso se enfoca tanto en ellos, esperando que sean los salvadores, el nuevo héroe o ídolo, sin sentirme con la autoridad de dar consejos, creo que lo que Diego debería hacer es rodearse de la gente que le pueda ayudar y beneficiar alrededor para mantenerse tranquilo ante situaciones que él no puede controlar”.

Sobre la Selección Mexicana, habló sobre la principal diferencia entre el estilo de trabajo de Gerardo Martino y de su antecesor, Juan Carlos Osorio.

“El ‘Tata’ es una persona muy seria, diferente a lo que teníamos anteriormente, el profe Osorio era alguien mucho más cercano, más bromista, más metido en el grupo. Martino se limita a entrenar, obviamente cuando hay algo qué decir es claro, contundente, te lo dice a la cara y en el plano personal, es alguien cercano pero no se involucra mucho en el tema de grupo, pinta una raya muy clara para dar a entender que es el responsable, el jefe y que va a tener los problemas si algo sucede como en anteriores casos”, concluyó Moreno quien también dijo que, a diferencia del colombiano, ahora es más fácil saber a los jugadores que juegan en cada posición, algo que ayuda más a la "disciplina táctica".